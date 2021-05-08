ЦСКА — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Москве

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар» в 29-м туре Российской премьер-лиги сезона-2020/2021.

Ставка: «Краснодар» не проиграет за 1.93.

«Одна из самых любопытных игр в туре пройдет в Москве — ЦСКА будет принимать «Краснодар». «Краснодару» ничего не надо. В таблице 10-е место. Выше подняться не удастся — «Ростов» опережает на 5 очков, а им в очной встрече играть в последнем туре. Провальный сезон. Но не забываем про принципиальности встречи для Гончаренко. Плюс, «Краснодар» в прошлом туре проиграл «Сочи». Негоже совсем уж заваливать концовку такому клубу.



ЦСКА идет явным фаворитом. Но ЦСКА три тура подряд не побеждает. И у ЦСКА травму получил Влашич, она оказалась не такой серьезной, как многие предполагали. Не исключено, что в этом матче он не сыграет. Есть вопросы и по Марио Фернандесу. И то, как ЦСКА играл с «Уфой», «Спартаком», «Локомотивом», не убеждает, что он обязательно должен выиграть.



У «Краснодара» остались только выездные матчи. Но я думаю, что он где-то что-то зацепит. Может быть, это случится сейчас.



Ну, и Гончаренко против ЦСКА — любопытно. Мне кажется, линия чуть-чуть перекошена. У «Краснодара» есть ресурсы даже без дисквалифицированного Кабеллы, чтобы не проиграть.



Мой вариант «Краснодар» не проиграет за 1.93. Можно было бы даже за 1.5 сыграть с форой (+1). Верю, что «быки» не уступят армейцам».