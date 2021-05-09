«Вест Хэм» — «Эвертон»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ в Лондоне

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вест Хэм» — «Эвертон».
Ставка: «Вест Хэм» не проиграет + обе забьют за 2.34.
«Вест Хэм» хорошо смотрелся на прошлой неделе и на выезде заслуженно переиграл непростой «Бернли». Этому даже не помешало неоднозначное решение Мойеса поставить Лансини в пару к Сучеку в центр полузащиты.
«Молотобойцам» нельзя терять очки, они по-прежнему претендуют не просто на место в еврокубках, но и на Лигу чемпионов, так что нехватка мотивации им точно не грозит.
А вот «Эвертон» всё-таки сдал в последние пару месяцев – у них лишь одна победа в последних восьми матчах. Понятно, что сказывалось отсутствие атакующих игроков и невозможность Анчелотти выставлять свой сильнейший состав. Сейчас вроде бы все сильнейшие в строю, но вернуть качество демонстрируемого до старта кадровых проблем футбола уже не просто.
И всё же предположу, что хотя бы раз «ириски» здесь отличатся. У «Вест Хэма» регулярны в последнее время проблемы после потерь мяча, а у синих ливерпудлианцев есть те, кто этим может воспользоваться.
Но при этом наверняка хозяева будут ближе к победе, и на как минимум ничью с большой долей вероятности они наиграют".
- 9 мая 2021
-
12:40
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
10:40
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
08:54
-
08:40
-
08:15
-
08:00
-
07:45
- 8 мая 2021
-
21:10
-
19:00
-
18:20
-
18:00
-
17:20
-
16:40
-
16:20
-
16:04
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
10:55