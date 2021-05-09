«Вест Хэм» — «Эвертон»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ в Лондоне

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вест Хэм» — «Эвертон».

Ставка: «Вест Хэм» не проиграет + обе забьют за 2.34.

«Вест Хэм» хорошо смотрелся на прошлой неделе и на выезде заслуженно переиграл непростой «Бернли». Этому даже не помешало неоднозначное решение Мойеса поставить Лансини в пару к Сучеку в центр полузащиты.



«Молотобойцам» нельзя терять очки, они по-прежнему претендуют не просто на место в еврокубках, но и на Лигу чемпионов, так что нехватка мотивации им точно не грозит.



А вот «Эвертон» всё-таки сдал в последние пару месяцев – у них лишь одна победа в последних восьми матчах. Понятно, что сказывалось отсутствие атакующих игроков и невозможность Анчелотти выставлять свой сильнейший состав. Сейчас вроде бы все сильнейшие в строю, но вернуть качество демонстрируемого до старта кадровых проблем футбола уже не просто.



И всё же предположу, что хотя бы раз «ириски» здесь отличатся. У «Вест Хэма» регулярны в последнее время проблемы после потерь мяча, а у синих ливерпудлианцев есть те, кто этим может воспользоваться.



Но при этом наверняка хозяева будут ближе к победе, и на как минимум ничью с большой долей вероятности они наиграют".