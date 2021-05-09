«Ювентус» — «Милан»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Италии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Ювентус» — «Милан».
Ставка: победа «Ювентуса» за 1.83.
«Сезон складывается немного не так, как того хотели команды. Особенно «Ювентус», который уже не станет чемпионом. А «Милан» наоборот залетел немного выше, чем прогнозировалось изначально.
Тем не менее, предстоит крайне интересный матч. «Ювентус» будет играть дома. У команд одинаковое количество очков. На мой взгляд, «Ювентус» находится в лучшей форме. Туринцы (хоть и не без труда) выигрывают. «Милан» играет нестабильно, может как выиграть, так и проиграть.
Но я бы не сказал, что у «Милана» есть четкое понимание, как действовать на поле и как добиваться результата. Здесь многое зависит от индивидуальных качеств отдельных игроков.
Мой прогноз – это победа «Ювентуса». Думаю, игра будет непростой, но «Юве» победит».
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