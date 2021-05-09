«Арсенал» — «Вест Бромвич»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» — «Вест Бромвич».
Ставка: «Вест Бромвич» забьёт за 1.69.
«Можно представить, в каком эмоциональном состоянии находится сейчас «Арсенал». Из Лиги Европы вылетели, в еврокубки на будущий сезон почти наверняка впервые за 25 (!) лет не попали, сезон провалили… У «канониров» всего одна победа в последних пяти матчах и девятое место в турнирной таблице, выше которого лондонцы, откровенно говоря, подняться вряд ли заслуживают.
Ну а «Вест Брому» нечего терять. Команда с большой долей вероятности вылетит, но это не мешает ей продолжать показывать зубы. В апреле «дрозды» и «Челси» прихлопнули на «Стэмфорд Бридж» 5:2, и разгромили «Саутгемптон» 3:0. Наверняка они захотят сотворить что-то подобное в матче против деморализованного соперника и на этот раз».
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