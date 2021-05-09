«Ювентус» — «Милан»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Италии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Ювентус» — «Милан».



Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1) за 2.30.

«Ювентус» привычно опережает «Милан». Но делает он это только по дополнительным показателям. Туринцы располагаются на третьей строчке, а миланцы – на четвёртой. К слову, их обоих опережает «Аталанта», у которой также 69 баллов в активе.



Но если брать впечатления от этого сезона в общем, то, как по мне, «Милан» видится фаворитом. Всё-таки команда Пиоли очень долго шла на лидерских позициях, которые она сдала совсем не так давно. После этого «Милан» долго шёл вторым, и только в последних турах он скатился на четвертую строчку. Однако, все шансы вернуть себе второе место у клуба есть. Нужно обыгрывать прямых конкурентов за позиции.



«Ювентус» же терпит крах в этом сезоне. С новым молодым тренером в лице Пирло клуб еле остался в топ-4 Серии А. О скудетто туринцы уже могут забыть, его «Интер» себе уже обеспечил. В ЛЧ клуб также не добился особых успехов. СМИ уже пишут, что в «старой синьоре» грядут изменения, Роналду собирается уйти, да и тренерское кресло под Пирло сильно шатается.



Однако буду судить по форме команд на данный момент, а не по сезону вообще. Они находятся в разных кондициях. Мои предпочтения относятся к «Милану», однако я считаю, что он сейчас слабее «Ювентуса». Команда Пиоли часто теряет очки в последнее время. Туринцы же, хотя и не показали хороших результатов на дальней дистанции, но долго держались в топ-3 и не так часто проигрывали.



Моя ставка в этой встрече – победа «Ювентуса» с форой (-1). «Милан» вряд ли даст себе много забить, однако я считаю, сам он сейчас точно не в состоянии обыграть туринцев».