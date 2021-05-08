«Барселона» — «Атлетико»: беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу Примеры
Сегодня, 8 мая, в матче 35-го тура чемпионата Испании сыграют «Барселона» и «Атлетико». Начало матча — в 17:15 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!
Забери свой бонус в три простых шага.
1. Зарегистрируйся с промокодом NEW.
2. Пройди полную идентификацию.
3. Получи беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу «Барселона» — «Атлетико».
Рекомендуем вам
- 8 мая 2021
-
10:55
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
08:40
-
08:00
-
07:30
- 7 мая 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:56
-
07:53
- 6 мая 2021
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам