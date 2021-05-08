«Ман Сити» — «Челси»: беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу АПЛ

Сегодня, 8 мая, в матче 35-го тура чемпионата Англии сыграют «Манчестер Сити» и «Челси». Начало матча — в 19:30 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!



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