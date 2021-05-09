«Ювентус» — «Милан»: смотреть онлайн 09.05.2021, какой телеканал покажет в прямом эфире
9 мая состоится матч 35-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Милан». Начало игры — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех гостей оценён экспертами в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 3.95.
Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.69, на пенальти — за 2.36, на удаление — за 3.50.
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