«Уфа» — «Зенит»: результат матча РПЛ, какой счёт, как сыграли
В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Уфа» принимала санкт-петербургский «Зенит». Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась ничьей со счётом 0:0.
В компенсированное время первого тайма главный арбитр встречи Владимир Москалёв назначил пенальти в ворота «Уфы», однако иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун не сумел реализовать 11-метровый удар.
Ставки на ничью принимались с коэффициентом 4.00: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4000 рублей. Победа «Уфы» оценивалась в 3.80, победа «Зенита» — в 2.15.
Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.10, «обе забьют — нет» — за 2.30, а ничья по итогам первого тайма и всего матча — за 5.80. На пенальти давали 2.50, на точный счёт 0:0 — 16.0.
Рекомендуем вам
- 8 мая 2021
-
16:40
-
16:20
-
16:04
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
10:55
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
08:40
-
08:00
-
07:30
- 7 мая 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам