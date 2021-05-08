«Уфа» — «Зенит»: результат матча РПЛ, какой счёт, как сыграли

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Уфа» принимала санкт-петербургский «Зенит». Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась ничьей со счётом 0:0.



В компенсированное время первого тайма главный арбитр встречи Владимир Москалёв назначил пенальти в ворота «Уфы», однако иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун не сумел реализовать 11-метровый удар.

Ставки на ничью принимались с коэффициентом 4.00: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4000 рублей. Победа «Уфы» оценивалась в 3.80, победа «Зенита» — в 2.15.

Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.10, «обе забьют — нет» — за 2.30, а ничья по итогам первого тайма и всего матча — за 5.80. На пенальти давали 2.50, на точный счёт 0:0 — 16.0.