«Арсенал» — «Вест Бромвич»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии
Комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Вест Бромвич».
Ставка: обе забьют за 1.84.
«Вест Бромвичу» тяжело будет остаться в английской Премьер-лиге. Уже в этой игре, кстати, он может вылететь. При этом 3 поражения в 11 матчах – неплохой результат для концовки турнира.
«Арсенал» в дичайшем расстройстве после игры с «Вильярреалом». Я думаю, что это расстройство может перекинуться и на матч с «Вест Бромом».
«Арсенал» крайне редко играет на ноль: всего 1 сухая игра в 10 последних встречах. В то же время «Вест Бром» обязательно обменивается с соперниками голами.
С учётом того, что «Арсенал» грустный, а «Вест Бромвич» цепляется, я думаю, что в этой игре вполне можно найти «обе забьют».
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