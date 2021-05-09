«Арсенал» — «Вест Бромвич»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии

Комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Вест Бромвич».

Ставка: обе забьют за 1.84.

«Вест Бромвичу» тяжело будет остаться в английской Премьер-лиге. Уже в этой игре, кстати, он может вылететь. При этом 3 поражения в 11 матчах – неплохой результат для концовки турнира.



«Арсенал» в дичайшем расстройстве после игры с «Вильярреалом». Я думаю, что это расстройство может перекинуться и на матч с «Вест Бромом».



«Арсенал» крайне редко играет на ноль: всего 1 сухая игра в 10 последних встречах. В то же время «Вест Бром» обязательно обменивается с соперниками голами.



С учётом того, что «Арсенал» грустный, а «Вест Бромвич» цепляется, я думаю, что в этой игре вполне можно найти «обе забьют».