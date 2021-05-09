«Ювентус» — «Милан»: прогноз Эльвина Керимова на матч Серии А 9 мая

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 35-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Ювентус» — «Милан».

Ставка: «Ювентус» не проиграет и тотал больше 2.5 за 2.15.

«Милан» в последнее время играет неудачно. Была серия плохих результатов, но на прошлых выходных удалось ее прервать, обыграв «Беневенто». «Милан» показал, что он не собирается сдаваться, но по качеству игры к команде Пиоли много вопросов.



«Ювентус» тоже проблемный, он много очков растерял и не решил ещё своих задач на сезон. Уже говорят об отставке Пирло, которая может случиться летом. Чемпионство «Ювентус» проиграл, может ещё и в Лигу чемпионов не попасть.



«Ювентус» в прошлые выходные с огромным трудом обыграл на выезде «Удинезе» благодаря удаче. «Ювентус» играл плохо, сыграл во владение, давление, но моментов создавал мало. У «Ювентуса» проблемы в позиционной атаке, он пропускает контратаки, так что встречаются две команды, которые в этом сезоне проводят очень разные матчи, играет нестабильно.



Я могу себе представить «Милан» без Лиги чемпионов. Он уже почти 10 лет там не играет. А вот «Ювентус» без Лиги чемпионов представить не могу, поэтому, я думаю, что «Ювентус» дома не проиграет. У «Ювентуса» более сильный состав, а «Милан» еще сыроват для Лиги чемпионов.



«Ювентус» не проиграет и тотал больше 2.5. Почему голов будет много? «Ювентус» атакующая команда, он лидер по владению мячом, по точным передачам, по ударам по воротам, он всё время играет в атаку. У «Милана» есть проблемы в защите, поэтому голов будет много у «Ювентуса», а у «Милана» тоже есть свои козыри, он тоже может забить".