«Ювентус» — «Милан»: прогноз Александра Аксёнова на матч чемпионата Италии

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 35-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Ювентус» — «Милан».
Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.91.
«Сумрачное и дождливое настроение в присутствует в душах игроков и болельщиков «Милана» и «Ювентуса».
Команды находятся в похожих позициях. Во-первых, у них равное количество очков, во-вторых, если сезон закончится непопаданием в Лигу чемпионов, то он будет провальным. Поговаривают, что в «Ювентус» вернется кто-то из тренеров, который ранее им руководил, поэтому для Пирло надо закончить чемпионат, хлопнув дверью.
Обе команды будут стараться показать лучшее, что у них есть. Не всегда это получается, но здесь надо выложиться полностью. Думаю, что матч будет результативный и обе команды забьют. Вот такой прогноз. По шкале от 1 до 10, наверное, это тянет на 8».
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