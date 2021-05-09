«Ювентус» — «Милан»: прогноз Александра Аксёнова на матч чемпионата Италии

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 35-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Ювентус» — «Милан».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.91.

«Сумрачное и дождливое настроение в присутствует в душах игроков и болельщиков «Милана» и «Ювентуса».



Команды находятся в похожих позициях. Во-первых, у них равное количество очков, во-вторых, если сезон закончится непопаданием в Лигу чемпионов, то он будет провальным. Поговаривают, что в «Ювентус» вернется кто-то из тренеров, который ранее им руководил, поэтому для Пирло надо закончить чемпионат, хлопнув дверью.



Обе команды будут стараться показать лучшее, что у них есть. Не всегда это получается, но здесь надо выложиться полностью. Думаю, что матч будет результативный и обе команды забьют. Вот такой прогноз. По шкале от 1 до 10, наверное, это тянет на 8».