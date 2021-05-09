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«Вест Хэм» — «Эвертон»: прогноз Ильи Казакова на матч АПЛ 09.05.2021

«Вест Хэм» — «Эвертон»: прогноз Ильи Казакова на матч АПЛ 09.05.2021
Ставки / Прогнозы 0

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вест Хэм» — «Эвертон».

Ставка: победа «Вест Хэма» за 2.40.

«Команды вроде бы находятся неподалёку друг от друга в турнирной таблице чемпионата Англии. Но «Эвертон» в предыдущем туре разочаровал — умудрился дома уступить «Астон Вилле». Это не самый хороший результат, хотя предыдущие исходы были вполне достойными.

Мы видим, что «Эвертон» в последнее время нечасто выигрывает. Команда уже спокойно докатывает сезон. Я думаю, что эта игра в Лондоне пройдёт по тому же сценарию, что и предыдущие встречи «ирисок».

«Вест Хэм» бьётся за место в Лиге чемпионов. Поэтому я бы поставил на победу «молотобойцев».

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