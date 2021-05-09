«Реал» — «Севилья»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 35-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Реал Мадрид» — «Севилья».

Ставка: победа «Реала» в один мяч за 3.57, «Реал» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 1.76.

«Ничья в матче «Барселоны» и «Атлетико» стала потрясающим подарком для мадридского «Реала». Теперь «сливочные» — единственная команда, которой победы во всех оставшихся матчах гарантируют чемпионство вне зависимости от исходов игр соперников.



Ещё одно важное преимущество «Реалу» досталось благодаря выходу «Вильярреала» в финал Лиги Европы — теперь очевидно, что «подводники» в своем матче против «Реала» в последнем туре выпустят далеко не основной состав.



Теперь главное для «Мадрида» — обыграть «Севилью», чей главный тренер Лопетеги дисквалифицирован и будет наблюдать за игрой лишь с трибуны. На победу «Мадрида» очень высокий коэффициент — 1.95. Конечно, это обусловлено поразительно импотентной игрой «Реала» против «Челси». Но будет ли команда Зинедина Зидана настолько плоха во второй игре подряд? Не думаю. Мне кажется, что «Мадрид» вероятнее выиграет, чем нет. Но «Севилья» — более чем достойный соперник, и едва ли «Мадрид» сможет победить крупнее, чем в один мяч.



Рискну поставить на выигрыш «Реала» с разницей ровно в один мяч за высокий коэффициент 3.57. Ну а осторожная ставка — на то, что «Мадрид» не проиграет при тотале меньше 3.5 мячей. При коэффициенте 1.76 эта ставка выглядит валуйной».