«Реал» — «Севилья»: результат матча 09.05.2021, как сыграли, какой счёт, кто забил

В матче 35-го тура испанской Примеры «Севилья» сыграла вничью с мадридским «Реалом». Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 2:2.



На 22-й минуте счёт открыл Фернандо. После розыгрыша штрафного и навеса Иван Ракитич сделал скидку головой, Фернандо обработал мяч, с помощью ложного замаха ушёл от Каземиро и пробил под дальнюю штангу. На 67-й минуте Марко Асенсио сравнял счёт. Карим Бензема прорвался по центру к штрафной, прострелил направо, мяч был выбит, но атака пошла вторым темпом. Тони Кроос закрутил мяч на Асенсио, который обработал его и послал низом под штангу.



На 78-й минуте «Севилья» вышла вперёд. Иван Ракитич мощным ударом с точки отправил мяч в правый нижний угол ворот, а Тибо Куртуа прыгнул в другую сторону. В добавленное время Тони Кроос сравнял счёт.

Ставки на ничью принимались с коэффициентом 4.10: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4100 рублей. Успех «Реала» оценивался в 1.90, успех «Севильи» — в 4.40.

Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.70, тотал больше 3.5 мяча — за 2.74. На «обе забьют» давали 1.65, на пенальти — 2.50, на точный счёт 2:2 — 13.0.