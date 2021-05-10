«Ювентус» — «Милан»: результат матча Серии А, как сыграли, какой счёт, кто победил

В матче 35-го тура итальянской Серии А «Ювентус» проиграл «Милану». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 0:3.
На 45+1-й минуте гол в раздевалку забил атакующий полузащитник «Милана» Браим Диас. В середине второго тайма у «россонери» произошёл ряд неприятных моментов: сначала Франк Кессье не сумел реализовать пенальти, а спустя несколько минут лидер команды Златан Ибрагимович вынужден был покинуть поле из-за травмы.
На 78-й гости удвоили преимущество — Анте Ребич ювелирно попал в девятку ворот соперника ударом со средней дистанции. На 82-й минуте Фикайо Томори забил третий гол гостей, доведя дело до разгрома.
Ставки на победу «Милана» принимались с коэффициентом 4.70: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4700 рублей. Успех «Ювентуса» оценивался в 1.80, ничья — в 4.20.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.73, «обе забьют — нет» — за 2.45, а пенальти — за 2.50. Победа миланцев с форой (-1.5) оценивалась в 10.0, а точный счёт 3:0 в пользу гостей — в 71.0.
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