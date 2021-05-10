Карен Хачанов — Федерико Дельбонис: прогноз Ярослава Перканюка на матч турнира в Риме

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч турнира в Риме Карен Хачанов — Федерико Дельбонис.
Ставка: ТБ 20 за 1.51.
«Хачанов переживает не лучший период в карьере. Уже несколько сезонов представитель России только и делает, что проигрывает всем подряд. За сезон Карен проводит всего несколько турниров на высоком уровне. Хачанову повезло, что все это время был «замороженный» рейтинг и он по-прежнему держится в топ-25. Не совсем понятно, чем вызван столь стремительный регресс, но теннисист сбавил во всех игровых аспектах.
Особенно слабо Хачанов смотрится на приеме и в розыгрышах. Он пытается держать мяч, но играет плоско и предсказуемо. Когда россиянин действует в атакующей манере, допускает большое количество невынужденных ошибок. На данный момент в игре Карена нет баланса. Более того, в последнее время он даже сбавил на подаче (упала скорость первого мяча).
Дельбонис звезд с неба не хватает, но на профильном грунте может доставить проблем любому теннисисту. Аргентинец выделяется разнообразием, он может действовать от глухой обороны или же наоборот, с первых розыгрышей диктовать на корте свои правила. Федерико уверенно держится в топ-100, но замахнуться на нечто большее будет непросто, учитывая, что Дельбонис конкурентоспособен только на грунте.
Хачанов продолжает проводить невнятные матчи, поэтому ожидать хоть чего-то от россиянина трудно. В свою очередь, Дельбонис находится в отличной форме, он выстрелил на прошлом турнире, где обыгрывал серьезных соперников. В Риме прошел квалификацию и уже прибился к местным кортам. Федерико по праву является фаворитом в предстоящей схватке. Но все же недооценивать Хачанова тоже не стоит, учитывая, что у россиянина по-прежнему в арсенале пушечная подача и он может заиграть в любой момент. Так что тотал больше», — сказал Перканюк.
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