«Бетис» — «Гранада»: ставка Максима Калиниченко на матч Примеры

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч испанской Примеры «Бетис» – «Гранада».
Ставка: победа «Бетиса» за 1.80.
«В рамках 35-го тура испанской Ла Лиги «Бетис» дома сыграет с «Гранадой». Встречаются два соседа по турнирной таблице.
Оба этих клуба борются за выход в еврокубки. К этой цели пока что ближе «Бетис», который идёт на седьмой строчке с 51 очком и имеет минимальное отставание от «Вильярреала» с шестой позиции в один балл. Так что «Бетис» очень близок к Лиге Европы. Но нынешний финалист этого еврокубка пока что стоит выше.
«Гранада» же расположилась сразу за «Бетисом», на восьмой позиции. Она, на самом деле, больше ведёт борьбу с командами, располагающимся ниже неё. Ведь «Атлетик» уступает «Гранаде» только по дополнительным параметрам, а «Сельта» имеет отставание от нее в одно очко. Так что «Гранада» сейчас пытается часто не проигрывать и зарабатывать баллы.
Это, к слову, выходит у нее с переменным успехом. Команда играет нестабильно в последнее время, чередует победы с поражениями. Причем один раз недавно она уступила «Кадису» (0:1), располагающемуся ниже «Гранады» в таблице.
А вот «Бетис» показывает очень стабильный футбол. Эта команда играет вничью вот уже на протяжении шести матчей кряду. Причем до этого она тоже в основном зарабатывала очки, выигрывая.
Учитывая подавляющее число поражений у «Гранады» и стабильность у «Бетиса», я все-таки поверю в успех хозяев поля. Они заслужили выиграть в этом матче. Ранее сыграли вничью они с такими титанами этого сезона, как мадридский «Реал» и «Атлетико». Во встрече с «Гранадой», идущей ниже в чемпионате, у «Бетиса» не должно возникнуть проблем», — сказал Калиниченко.
- 10 мая 2021
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:57
-
08:52
- 9 мая 2021
-
21:00
-
19:00
-
18:30
-
18:23
-
18:00
-
17:20
-
17:00
-
16:40
-
16:00
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
12:40
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
10:40
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
08:54
-
08:40