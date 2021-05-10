«Бетис» — «Гранада»: ставка Максима Калиниченко на матч Примеры

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч испанской Примеры «Бетис» – «Гранада».



Ставка: победа «Бетиса» за 1.80.



«В рамках 35-го тура испанской Ла Лиги «Бетис» дома сыграет с «Гранадой». Встречаются два соседа по турнирной таблице.



Оба этих клуба борются за выход в еврокубки. К этой цели пока что ближе «Бетис», который идёт на седьмой строчке с 51 очком и имеет минимальное отставание от «Вильярреала» с шестой позиции в один балл. Так что «Бетис» очень близок к Лиге Европы. Но нынешний финалист этого еврокубка пока что стоит выше.



«Гранада» же расположилась сразу за «Бетисом», на восьмой позиции. Она, на самом деле, больше ведёт борьбу с командами, располагающимся ниже неё. Ведь «Атлетик» уступает «Гранаде» только по дополнительным параметрам, а «Сельта» имеет отставание от нее в одно очко. Так что «Гранада» сейчас пытается часто не проигрывать и зарабатывать баллы.



Это, к слову, выходит у нее с переменным успехом. Команда играет нестабильно в последнее время, чередует победы с поражениями. Причем один раз недавно она уступила «Кадису» (0:1), располагающемуся ниже «Гранады» в таблице.



А вот «Бетис» показывает очень стабильный футбол. Эта команда играет вничью вот уже на протяжении шести матчей кряду. Причем до этого она тоже в основном зарабатывала очки, выигрывая.



Учитывая подавляющее число поражений у «Гранады» и стабильность у «Бетиса», я все-таки поверю в успех хозяев поля. Они заслужили выиграть в этом матче. Ранее сыграли вничью они с такими титанами этого сезона, как мадридский «Реал» и «Атлетико». Во встрече с «Гранадой», идущей ниже в чемпионате, у «Бетиса» не должно возникнуть проблем», — сказал Калиниченко.