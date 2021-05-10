«Фулхэм» — «Бёрнли»: прогноз Ильи Казакова на матч АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Фулхэм» — «Бёрнли».
Ставка: ТМ 2.5 за 1.88.
«Игра закрывает программу 35-го тура. Это встреча соседей по турнирной таблице. «Фулхэм» пытается спастись, но шансов на это у него нет. Уж слишком велик отрыв от «Ньюкасла», который идёт на спасительной, 17-й строчке.
«Бёрнли» идёт вровень с «Ньюкаслом». Поэтому я думаю, что в этой игре надо ставить на ТМ (2.5). «Фулхэм», в принципе, всегда был командой низовой, а в последнее время команда вообще редко забивает. Если она забивала, а ещё и делала это дважды за игру, то все считали случившееся сверхсобытием.
Ну и «Бёрнли», хоть это команда более результативная, всё равно у неё особой мотивации в этом матче не будет. Максимум, чего она захочет, – сыграть в своё удовольствие. Можно рискнуть и взять гол Криса Вуда. Он набрал великолепную форму. Новозеландец приносит очки «Бёрнли» в каждой игре. Но я бы всё-таки не рисковал», — сказал Казаков.
- 10 мая 2021
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:57
-
08:52
- 9 мая 2021
-
21:00
-
19:00
-
18:30
-
18:23
-
18:00
-
17:20
-
17:00
-
16:40
-
16:00
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
12:40
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
10:40
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
08:54
-
08:40
-
08:15
-
08:00
-
07:45