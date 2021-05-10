«Фулхэм» — «Бёрнли»: прогноз Ильи Казакова на матч АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Фулхэм» — «Бёрнли».



Ставка: ТМ 2.5 за 1.88.



«Игра закрывает программу 35-го тура. Это встреча соседей по турнирной таблице. «Фулхэм» пытается спастись, но шансов на это у него нет. Уж слишком велик отрыв от «Ньюкасла», который идёт на спасительной, 17-й строчке.



«Бёрнли» идёт вровень с «Ньюкаслом». Поэтому я думаю, что в этой игре надо ставить на ТМ (2.5). «Фулхэм», в принципе, всегда был командой низовой, а в последнее время команда вообще редко забивает. Если она забивала, а ещё и делала это дважды за игру, то все считали случившееся сверхсобытием.



Ну и «Бёрнли», хоть это команда более результативная, всё равно у неё особой мотивации в этом матче не будет. Максимум, чего она захочет, – сыграть в своё удовольствие. Можно рискнуть и взять гол Криса Вуда. Он набрал великолепную форму. Новозеландец приносит очки «Бёрнли» в каждой игре. Но я бы всё-таки не рисковал», — сказал Казаков.

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