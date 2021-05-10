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«Спартак» — «Химки». Платная прямая трансляция
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«Спартак» — «Химки»: прогноз Александра Вишневского на встречу РПЛ

«Спартак» — «Химки»: прогноз Александра Вишневского на встречу РПЛ
Ставки / Прогнозы 0
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Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 29-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Химки».

Ставка: победа «Спартака» и ТМ 4.5 за 1.70.

«Из-за травм в этом матче не сыграют Маслов и Кутепов, так что забивать у «Химок» некому. В подмосковной команде есть персонажи с повышенной мотивацией — Черевченко и Глушаков, но едва ли им по силам остановить шествие «Спартака» к Лиге чемпионов в честь 100-летия клуба. На стадион проданы все билеты, осечка «Локомотива» облегчила задачу «Спартака», настроение в красно-белом лагере приподнятые, а атака в хорошем состоянии. Думаю, команда Тедеско победит.

Коэффициент на чистую победу москвичей — лишь 1,33, а на их выигрыш при тотале меньше 4,5 мяча — уже 1,7. Выберу вторую ставку. С возвращением после дисквалификаций Максименко и Аиртона шансы «Химок» забить сокращаются. Думаю, тут будет счёт типа 2:0», — сказал Вишневский.

«Спартак» — «Химки». Прогноз: «Динамо» помогло красно-белым. Осталось не начудить
Красно-белые пропустили в 11 из 12 последних туров РПЛ. Похоже, без приключений не обойтись.
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