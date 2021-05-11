«Манчестер Юнайтед» — «Лестер»: прогноз Кирилла Дементьева на матч АПЛ

Футбольный комментатор, амбассадор БК «Фонбет» Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» в рамках 36-го тура АПЛ сезона-2020/2021.



Ставка: ТБ 2.5 за 2.00.



«Для «Лестера» матч жизни и смерти. Решается, попадет ли клуб в Лигу чемпионов. Именно в матче с «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне «Лестер» упустил этот свой исторический шанс. Сейчас повторить эту ошибку будет практически преступлением.



«Манчестер Юнайтед» продолжает играть примерно в одном и том же стиле, создавая себе проблемы в первом тайме и затем успешно их решая после перерыва. С «Лестером» это будет сделать несколько сложнее, как показал кубковый матч этих команд. Собственно, это было последнее поражение «Манчестер Юнайтед». Я думаю, что борьба будет довольно упорной, но нервозность «Лестера» может сказаться на этом матче. Исходя из этого, я думаю, что игра получится довольно результативной. Я бы предложил ставку тотал больше

2,5 гола, коэффициент примерно 2.00», — сказал Дементьев.

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