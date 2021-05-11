Маттео Берреттини — Николоз Басилашвили: прогноз Ярослава Перканюка на матч турнира в Риме

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч турнира в Риме Маттео Берреттини — Николоз Басилашвили.



Ставка: победа Басилашвили с форой (+5) за 1.50.



«Последние недели получились невероятными для Берреттини. Итальянец выиграл турнир ATP в Белграде, а день назад был в финале «Мастерса» в Мадриде. Вот только матч со Зверевым показал неполноценность Маттео. Да, у итальянца невероятная подача, но в современном теннисе этого недостаточно. Берреттини слишком прямолинеен в розыгрышах. Он надеется исключительно на свой атакующий потенциал и с любых позиций пытается обострять.



Есть и психологические проблемы. Маттео ломается под давлением, особенно если упускает брейк-пойнты или допускает обидные ошибки. Это свойственно молодым игрокам, но точно не теннисисту уровня топ-10, которому уже 25 лет.



Басилашвили в последнее время никак не может полностью сконцентрироваться на теннисе. Сначала грузина обвиняют в домашнем насилии и он даже на день попадает за решётку. Многие месяцы он судился с уже бывшей женой, что, конечно же, не лучшим образом сказалось на его результатах. Теперь на Николоза снова подали в суд, но уже с целью компенсации.



Впрочем, даже в такой сложный период Николоз умудряется выигрывать турниры. В этом сезоне Басилашвили победил в Дубае и в Мюнхене. В игре Басилашвили нет ничего особенного. Когда грузин мотивирован, он борется на корте за каждый мяч. Теннисист также уверенно орудует и форхендом, и бэкхендом.



Берреттини провел несколько упорных поединков в Мадриде. Более того, итальянец даже не имеет возможности отойти от обидного поражения в финале. Поэтому Маттео вряд ли надолго задержится в Риме, даже несмотря на то, что это домашний для него турнир. Басилашвили — крайне нестабильный теннисист, но на данный момент грузин в оптимальной форме. Это значит, что без борьбы он с корта точно не уйдёт. Николоз способен дать итальянцу бой на задней линии.



Предлагаю воспользоваться подарком от букмекеров и поставить на победу Басилашвили с форой (+5)», — сказал Перканюк.