Вероника Кудерметова – Элисе Мертенс: ставка Надежды Петровой на игру турнира в Риме

Известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира, победительница двух итоговых чемпионатов WTA, бронзовый призёр Олимпийских игр и победительница 37 турниров WTA Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира в Риме Вероника Кудерметова – Элисе Мертенс.



Ставка: победа Кудерметовой за 2.27.



«Вероника Кудерметова (24 года, 28-я ракетка мира) будет играть против 14-й сеяной, 16-й ракетки мира 25-летней бельгийки Элисе Мертенс. У Кудерметовой хороший сезон, у нее финал в Абу-Даби, победа на турнире в Чарльстоне. После этих успешных выступлений она хорошо поднялась в рейтинге. Они уже встречались в этом году на турнире в Стамбуле на похожем земляном покрытии и в двух сетах тогда Мертенс переиграла Кудерметову.



По личным встречам бельгийка ведет 4-0. В активе Мертенс финал турнира в Стамбуле, а вот затем в Мадриде она очень хорошо шла по сетке, а в четвертьфинале в матче против Арины Соболенко, отыграв первый сет, во втором она снялась из-за травмы. Успела ли она восстановиться – сложно сказать. В любом случае, для Кудерметовой хороший шанс выиграть первый очный матч у бельгийки. Им нужно постараться воспользоваться. Возможно, Мертенс будет играть в неполную силу.



Думаю, все эти нюансы команда Кудерметовой должна учитывать, и уверена в том, что ее тренр подберет необходимую тактику. Вероника в хорошей физической форме. Мертенс — умненькая теннисистка, хорошо двигает соперницу, видит свободное место в корте и использует большую вариацию ударов. Но при всем этом, у нее нет сумасшедшей подачи, хорошего, плотного приема. Ее можно обыгрывать. Если будет жарко и мячик будет получше лететь, Кудерметова сможет бельгийку подергать. Ставим на победу Кудерметовой», — сказала Петрова.