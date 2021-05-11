«Леванте» — «Барселона»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Испании

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Леванте» — «Барселона».



Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.63.



«Барселона» своими последними домашними играми (проигрыш и ничья) сделала так, что от неё уже не всё зависит. Впереди и «Реал» и «Атлетико». Поэтому, чтобы оставались хоть какие-то шансы на чемпионство, команде в последних трёх матчах нужно только побеждать.



«Леванте» доигрывает сезон. Команда в последних 5 турах потерпела 4 поражения и только 1 раз сыграла вничью. По большому счёту она уже в отпуске.



А «Барселона» максимально заряжена. Право на ошибку уже было использовано, его больше нет.



Поэтому думаю, что здесь будет разгром. «Барса» будет атаковать, будет злой. Она порвёт «Леванте». Мой прогноз: Ф2 (-1,5)», — сказал Мор.

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