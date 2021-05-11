«Ман Юнайтед» — «Лестер»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Премьер-Лиги «Манчестер Юнайтед» — «Лестер».



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 2.53.



«Юнайтед» идёт в турнирной таблице на второй строчке, набрав 70 баллов. Команда на протяжении всего сезона чувствует себя прекрасно и доказывает это в каждом матче. Так, недавно «дьяволы» встречались с «Астон Виллой», где могли растерять свои очки.



Клуб в первом тайме пропустил первым и отыграться за оставшиеся время у него не получилось. Но красные действовали спокойно и слаженно, что и поспособствовало трём забитым мячам за вторые 45 минут.



Одним из авторов голов стал бомбардир Бруно Фернандеш, который идёт на третьей строчке голеадоров. Дружина Уле Гуннара Сульшера, по моему мнению, фаворит данного противостояния.



Последние игры «красные дьяволы» идут стабильно, правда, поражение от «Ромы» в ответной игре подпортило статистику. Но эта неудача случилась на выезде, а сейчас клуб играет у себя в родных стенах, где побеждает в пяти встречах подряд.



«Дьяволов» может подкосить лишь отсутствие Джеймса, Джонса и Марсьяля, однако им есть достойная замена.



«Лестер» так же, как и его соперник, неплох в этом сезоне. Правда, клуб находится на четвёртом месте с 63 очками в копилке, хотя у него есть все шансы, чтобы забрать бронзу в этом первенстве. Но пока «лисам» не хватает стабильности в результатах, они могут терять очки, где этого не нужно делать. Так, синие в последних пяти турах проиграли «Ньюкасл Юнайтед» (2:4) и «Вест Хэму» (2:3).



Помимо основного турнира, «Сити» участвуют в Кубке ФА, где уже находится на финальной стадии. А дошёл туда состав Брендана Роджерса благодаря тяжёлой победе на «Саутгемптоном» (1:0). Да, не стоит недооценивать гостей. «Лестер» хорошо смотрится в данном розыгрыше кубка АПЛ, но всё же команде не хватает стабильности.



А именно, её не хватает в играх на выезде, за пять матчей всего две виктории. Вряд ли мы увидим в этом поединке триумф синих, однако бороться они будут и покажут зубы», — сказал Павлюченко.

«МЮ» — «Лестер». Прогноз: Сульшер и Погба подарят надежду «Ливерпулю» на топ-4 АПЛ «МЮ» гарантировал участие в Лиге чемпионов на будущий год. И даже сохраняет шансы на титул.