«Саутгемптон» — «Кристал Пэлас»: прогноз Ильи Казакова на матч АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Саутгемптон» — «Кристал Пэлас».
Ставка: ничья за 3.62.
«На этот матч предлагаю две ставки. Оба клуба идут ближе к зоне вылета, чуть ниже экватора турнирной таблицы. Но «Кристал Пэлас» располагается немного повыше. Но «стекольщики» и по турнирной дистанции идут более ровно, чем соперник. Может быть, поэтому они идут в турнирной таблице чуть выше.
«Саутгемптон» в этом сезоне побросало вверх и вниз по турнирной таблице. Исходя из вышесказанного, я на 8 из 10 уверен, что обе команды забьют. Потому что «Саутгемптон» дома выигрывает крайне редко, но забивает и пропускает стабильно. Ну а «Кристал Пэлас» выглядит боеспособно после возвращения в строй всех атакующих игроков.
Также на 7 из 10 я уверен в ставке «ничья». Потому что у обеих команд нет турнирной мотивации, но есть желание красиво проститься с сезоном. Ну и соперники равны. Нельзя сказать, что один сильнее другого на текущий момент», — сказал Казаков.
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