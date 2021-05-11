«Эльче» — «Алавес»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры
Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 35-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Эльче» — «Алавес».
Ставка: «Алавес» не проиграет и ТМ 4.5 за 1.52.
«Это во многом определяющий матч между двумя претендентами на вылет в Сегунду. «Эльче» идет в зоне вылета, но лишь на два очка отстает от «Алавеса», который вне зоны вылета, но в трех последних турах набрал лишь два очка и рискует там оказаться.
Однако мне «Алавес» представляется более боеспособным коллективом и, думаю, что баски не проиграют этот решающий бой против прямого конкурента. Так что моя ставка – Х2 и тотал меньше 4,5 голов. Обе команды — в четверке забивших меньше всех в чемпионате, так что умопомрачительной результативности тут ждать не стоит», — сказал Вишневский.
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