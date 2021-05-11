«МЮ» — «Лестер»: беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу АПЛ
Сегодня, 2 мая, в матче 36-го тура чемпионата Англии сыграют «МЮ» и «Лестер». Начало матча — в 20:00 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!
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