«Локомотив» — «Крылья Советов»: смотреть онлайн, прямой эфир, какой телеканал покажет

12 мая 2021 года состоится матч финала Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов». Начало игры — в 20:00 мск.



Встреча состоится в Нижнем Новгороде. В прямом эфире матч покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».



Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.99. Успех самарцев оценён экспертами в 4.70. А ставки на ничью принимаются за 3.56.



Букмекеры считают, что матч финала Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» можно за 2.15.



Итоговый успех москвичей идёт за 1.55, а победа самарцев — за 2.70.

«Локомотив» — «Крылья Советов». Прогноз: Чорлука и Крыховяк закроют самарцев в финале Самарцы способны удивить Марко Николича, так что железнодорожники будут осторожны.