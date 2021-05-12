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«Локомотив» — «Крылья Советов»: где покажут, когда начало, по какому каналу смотреть

«Локомотив» — «Крылья Советов»: где покажут, когда начало, по какому каналу смотреть
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12 мая 2021 года состоится матч финала Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов». Начало игры — в 20:00 мск.

Встреча состоится в Нижнем Новгороде. В прямом эфире матч покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.99. Успех самарцев оценён экспертами в 4.70. А ставки на ничью принимаются за 3.56.

Букмекеры считают, что матч финала Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» можно за 2.15.

Итоговый успех москвичей идёт за 1.55, а победа самарцев — за 2.70.

«Локомотив» — «Крылья Советов». Прогноз: Чорлука и Крыховяк закроют самарцев в финале
Самарцы способны удивить Марко Николича, так что железнодорожники будут осторожны.
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