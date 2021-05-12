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«Вашингтон» — «Бостон»: результат матча, какой счёт, кто выиграл, как сыграл Овечкин

«Вашингтон» — «Бостон»: результат матча, какой счёт, кто выиграл, как сыграл Овечкин
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

За «Вашингтон» забивали Карл Хагелин и Михаэль Раффль, который загнал шайбу на последних секундах матча. Российский защитник Дмитрий Орлов очков в этой встрече не набрал. Форвард Александр Овечкин также не отметился результативными действиями. За «Бостон» отличился Кёртис Лазар.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 19 минут (1:29 — в большинстве), совершил четыре броска и четыре силовых приёма, но очков не набрал.

Ставки на победу «Вашингтона» принимались с коэффициентом 1.84: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1840 рублей. Успех «Бостона» шёл за 3.90, а ничья — за 4.60.

Тотал меньше 5.5 шайбы оценивался в 1.83, тотал меньше 3.5 шайбы — в 4.64. На точный счёт 2:1 в пользу «Вашингтона» давали 23.0.

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