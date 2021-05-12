Доминик Тим — Мартон Фучович: прогноз Анны Чакветадзе на матч второго круга турнира в Риме

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Доминик Тим — Мартон Фучович во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Риме.
Cтавка: ТБ 20.5 за 1.81.
«Доминик Тим продолжает набирать форму. На прошлой неделе он дошёл до полуфинала «Мастерса» в Мадриде, где уступил будущему победителю Саше Звереву. Не показал австриец в полуфинале лучшей игры. Где-то усталость могла сказаться — накопилась она за несколько дней игры. Но и соперник не дал развернуться, постоянно наседал, играл мощно. В Риме, на мой взгляд, у Тима больше шансов проявить себя. Покрытие всё-таки медленнее, чем в Мадриде. Но не думаю, что сразу же Тим начнет демонстрировать лучший теннис. Нужно ему ещё несколько матчей, чтобы окончательно почувствовать ритм, улучшить физическое состояние.
Фучович на всех покрытиях может доставлять проблемы игрокам из топ-15. Но мне кажется, что на быстрых кортах он получше выглядит, хотя достаточно успешно выступил на «Ролан Гаррос» в прошлом сезоне, когда только в четвёртом круге уступил Андрею Рублёву, да ещё в такой борьбе. Пока в этом сезоне дела на грунте у венгра не очень. Но, может быть, победа над Нисиокой здесь в первом круге добавит уверенности.
Счёт личных встреч 3:0 в пользу Тима. Интересно, что во всех этих матчах был тяжёлый первый сет — 7:5 или 7:6, а потом было довольно легко для Доминика. Думаю, сейчас будет что-то похожее, но теннисисты сыграют больше 20,5 гейма. То есть 7:5, 6:3 или 7:6, 6:2», — сказала Чакветадзе.
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