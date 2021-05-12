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«Локомотив» — «Крылья Советов»: прогноз Дмитрия Аленичева на финальную игру Кубка России

«Локомотив» — «Крылья Советов»: прогноз Дмитрия Аленичева на финальную игру Кубка России
Ставки / Прогнозы 0

Бывший полузащитник сборной России, экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев дал прогноз на матч «Локомотив» — «Крылья Советов» в рамках финала Кубка России сезона-2020/2021.

Ставка: победа «Локомотива» и тотал больше 2.5 за 2.30.

«Крылья Советов» сотворили главную сенсацию нынешнего розыгрыша — команда трижды обыграла команды РПЛ, конечно, им захочется большего. Главной звездой команды является Иван Сергеев, который является лучшим бомбардиром ФНЛ, установив рекорд при этом. Он регулярно забивал в чемпионате и кубковых матчах. Допускаю, что он может забить и в финальной игре, но не думаю, что это как-то скажется на итоговом результате.

«Локомотив» располагает отличным подбором футболистов, команда отлично провела весеннюю часть чемпионата, за исключением игры в Санкт-Петербурге. Это команда с кубковым характером, которая много раз играла в финалах и побеждала в кубковых соревнованиях.

Считаю, будет достаточно ощутимое преимущество на стороне «Локомотива», поэтому мой прогноз такой: победа «Локомотива» и тотал больше 2.5 с коэффициентом 3.20», — сказал Аленичев.

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