Вера Звонарёва — Петра Квитова: прогноз Анны Чакветадзе на игру 2-го круга турнира в Риме

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Вера Звонарёва — Петра Квитова во втором круге турнира WTA в Риме.



Ставка: Звонарёва выиграет хотя бы сет за 1.94.



«А это очень интересная встреча. И здесь не всё так просто, как кажется с первого взгляда. Квитова в первом круге неожиданно проиграла сет Магде Линетт, которая действует в том же стиле, что и Звонарёва. Только Вера, наверное, всё-таки посильнее бьёт. Мне кажется, и здесь могут возникнуть проблемы у чешки. Звонарёва очень уверенно прошла квалификацию, а в первом раунде отдала всего несколько геймов Кристине Макхэйл. В хорошем состоянии опытная россиянка.



Интересно, что счёт личных встреч — 3:3, но последний матч они сыграли между собой 10 лет назад. Столько всего за это время успело произойти. Просто невероятно, конечно.



Я рискну взять сет Звонарёвой. Есть ощущение, что она сейчас не очень здорово готова, поэтому по ходу встречи выпадает из игры. Отсюда и поражение от Линетт в первой партии, борьба с Кудерметовой на прошлой неделе. Вера — опытный боец, стабильно держит мяч на задней линии, почти всё достаёт. Это может выбить из колеи Петру», — сказала Чакветадзе.