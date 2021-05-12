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Швеция — Россия: прогноз Павла Лысенкова на матч Евротура

Швеция — Россия: прогноз Павла Лысенкова на матч Евротура
Ставки / Прогнозы 0

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч Еврохоккейтура Швеция — Россия.

Ставка: победа Швеции в матче за 2.03.

«Это генеральная репетиция перед чемпионатом мира, который стартует в Риге уже 21 мая. Посмотрим расширенный состав сборной России по линиям. Вратари: Бочаров, Самонов, Федотов. Думаю, что из НХЛ вратарей мы не получим.

Защита по именам не впечатляет, но четыре защитника приедут из НХЛ, однако на Евротуре они не сыграют. Но мы держим Гаврикова, Задорова, Зуба и Зайцева. Команда только формируется, она сырая. По линии форвардов большого усиления мы не получим, но на Барабанова и Григоренко на чемпионате мира рассчитывать можно, а вот на Евротуре они не сыграют. За атаку я бы не беспокоился, но сборная пока не впечатляет. Думаю, что будет логично, если она будет проигрывать. Евротур мы уже выиграли, сейчас идёт подготовка, сборная должна быть под нагрузкой. Обычно в преддверии чемпионата мира наша команда находится под нагрузкой и проигрывает. Помню в 2014 году, когда Россия последний раз брала золото при Знарке, то потерпела пять поражений в девяти контрольных матчах, проигрывали даже Латвии, но потом вышли на пик формы и выиграли чемпионат мира.

Я беру коэффициент 2.03 на то, что шведы одержат итоговую победу, а сборная России пусть побеждает уже на чемпионате мира», — сказал Лысенков.

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В последние годы Россия редко обыгрывала шведов в основное время.
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