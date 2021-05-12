«Локомотив» — «Крылья Советов»: прогноз Кирилла Дементьева на матч Кубка России 12 мая

Футбольный комментатор, амбассадор БК «Фонбет» Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Локомотив» — «Крылья Советов» в рамках финала Кубка России сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Локомотива» за 1.89.
«Мало кто ожидал увидеть в финале Кубка России клуб из второго российского дивизиона из Футбольной национальной лиги, но «Крылья Советов» вполне заслужили этот безусловный успех. Одна победа над «Динамо» дорогого стоит, но мне всё-таки кажется, что в финале класс «Локомотива» должен сказаться.
«Локомотив», очевидно, готовился к этому матчу. Мне кажется, что выигрыш Кубка для «Локо» сейчас важнее даже гипотетического второго места в чемпионате России, всё-таки это трофей. Со времён ухода Ильи Геркуса и Юрия Сёмина никаких трофеев у «Локомотива» не было и, в общем, даже как бы не предполагалось. Николич вполне может сделать заявку на успех. Мне кажется, что в этом матче вполне можно поставить на чистую победу «Локомотива». Коэффициент порядка 1.89», — сказал Дементьев.
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