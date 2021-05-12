«Челси» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Премьер-Лиги «Челси» — «Арсенал».



Ставка: победа «Челси» за 1.76.



«Челси» проверит на прочность «Арсенал» 13 мая. «Синие» уже семь матчей держатся без поражений. Сумеют ли гости прервать беспроигрышную серию соперника?



«Челси» под конец сезона набрал превосходную форму. Команда по максимуму уцепилась за все медали и трофеи, которые могла получить. Так, сейчас в АПЛ команда ведёт борьбу за бронзовые медали, однако может заполучить серебряные. Если клуб хочет остаться в тройке лидеров, то ему следует в последних турах добывать только победы. Пока у «львов» это получается отлично, в последних трех турах они добыли девять очков. Также стоит похвалить дружину Томаса Тухеля, она пробилась сразу в два финала, а именно в финал Лиги чемпионов и Кубка ФА. И в каждом из трех турнирах синие встречались или будут встречаться с «Сити». Но пока Томас Тухель по личным встречам выигрывает Хосепа Гвардеолу (2:0).



«Челси» – явный фаворит данной встречи. Клуб отлично проявляет себя в последнее время и вряд ли даст осечку в столь важный для него момент. Также стоит отметить великолепную игру«синих» у себя на стадионе. В недавних матчах «львы» обыграли таких соперников, как «Реал» (2:0) и «Сити» (1:0).



«Арсенал» сейчас старается из-за всех сил попасть в зону еврокубков, но до неё ещё нужно набрать четыре балла. Пока последние два тура для красных прошли удачно, они добыли шесть очков у «Вест Бромвич» (3:1) и Ньюкасл «Юнайтед» (2:0). Тем не менее этих побед недостаточно для входа в зону еврокубков, а ведь если бы не поражение от «Эвертона» (0:1) и ничья с «Фулхэмом» (1:1), все могло сложиться иначе. Также из-за своей расслабленности «пушкари» потеряли шанс на взятие Лиги Европы. «Канониры» на стадии полуфинала споткнулись об «Вильярреал».



Состав Микеля Артета сейчас прибывает не в той форме, чтобы соперничать с «Челси». Да, судя по статистике на выезде, можно сделать вывод, что у команды есть шансы на взятие трех очков, но они очень малы. В пяти последних гостевых играх красные потерпели лишь одно поражение. Также сыграет роль фактор травмированных игроков, а именно в лазарете находится Джака и три игрока под вопросом», — сказал Павлюченко.

«Челси» — «Арсенал». Прогноз: финалист Лиги чемпионов разберётся с середняком АПЛ Предыдущая победа «Арсенала» на «Стэмфорд Бридж» случилась почти 10 лет назад.