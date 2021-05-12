«Локомотив» — «Крылья Советов»: прогноз Софьи Тартаковой на финал Кубка России

Ведущая «Матч ТВ», экс-ведущая радио «Спорт FM», теннисный эксперт Софья Тартакова сделала прогноз на финальный матч Кубка России сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Крылья Советов».



Ставка: ничья за 3.70.



«Мой очередной прогноз на футбольный матч, не просто матч, а матчище. Финал Кубка России между «Локомотивом» и «Крыльями Советов». В Нижнем Новгороде этот матч пройдет.



Да, на бумаге фаворитом является «Локомотив», но обратите внимание на «Крылья» — очень симпатичная команда. Я буду болеть за Самару. Вроде бы ребята из ФНЛ, но они пробились в РПЛ.



Посмотрите, как «Крылья» здорово играли в Кубке России. Были обыграны и «Химки», и «Динамо», и «Ахмат». Мне кажется, что матч не закичится в основное время.



Самарцы могут удивить всех поклонников футбола и меня в том числе. Мне бы хотелось увидеть серию пенальти в этом финальном противостоянии», — сказала Тартакова.

«Локомотив» – «Крылья Советов». Прогноз «Фонбет»: самарцы найдут управу на Гильерме Из ФНЛ в Лигу Европы — почему бы и нет? Самарцы доказали, что никого не боятся.