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«Локомотив» — «Крылья Советов»: прогноз Софьи Тартаковой на финал Кубка России

«Локомотив» — «Крылья Советов»: прогноз Софьи Тартаковой на финал Кубка России
Ставки / Прогнозы 0

Ведущая «Матч ТВ», экс-ведущая радио «Спорт FM», теннисный эксперт Софья Тартакова сделала прогноз на финальный матч Кубка России сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Крылья Советов».

Ставка: ничья за 3.70.

«Мой очередной прогноз на футбольный матч, не просто матч, а матчище. Финал Кубка России между «Локомотивом» и «Крыльями Советов». В Нижнем Новгороде этот матч пройдет.

Да, на бумаге фаворитом является «Локомотив», но обратите внимание на «Крылья» — очень симпатичная команда. Я буду болеть за Самару. Вроде бы ребята из ФНЛ, но они пробились в РПЛ.

Посмотрите, как «Крылья» здорово играли в Кубке России. Были обыграны и «Химки», и «Динамо», и «Ахмат». Мне кажется, что матч не закичится в основное время.

Самарцы могут удивить всех поклонников футбола и меня в том числе. Мне бы хотелось увидеть серию пенальти в этом финальном противостоянии», — сказала Тартакова.

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