«Интер» — «Рома»: прогноз Эльвина Керимова на матч Серии А

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 36-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Интер» — «Рома».



Ставка: «Интер» не проиграет и ТБ 2.5 за 1.78.



«Интер» уже в качестве нового чемпиона будет играть с соперником, который ещё сохраняет турнирную мотивацию. Да, задачу на сезон «Рома» не решила – она не пробилась в Лигу чемпионов, не претендует на попадание в Лигу Европы, так как идёт на седьмом месте в зоне Лиги конференций. Но болельщики «Ромы» не могут быть уверены, что их команда сыграет в третьем по значимости клубном турнире Европы, так как «Сассуоло» отстаёет всего на два очка.



Что касается «Интера», то он в статусе чемпиона разгромил «Сампдорию», забив 5 мячей даже в смешанном составе. Да, турнирной мотивации нет, но просто так «Интер» проигрывать не будет. Позитивная волна, хорошее настроение, а футболисты, которые не всегда проходят в стартовый состав, имеют мотивацию показать себя перед Антонио Конте – самым мотивированным тренером, у которого проходных матчей просто не бывает. У «Ромы» совсем другая история – Фонсека уходит, придёт Моуринью, поэтому команда доигрывает сезон, но некая турнирная мотивация есть.



Ключевой момент в этом противостоянии – кадровая ситуация. У «Ромы» 11 потерь перед этим матчем, среди них и футболисты основного состава. Восполнить эти потери полностью невозможно. У «Интера» всего две потери – Видаль и Каларов, это можно пережить.



В последних шести матчах эти команды играли друг с другом вничью, «Рома» не побеждала уже семь матчей подряд. Вряд ли эта серия прервется в этом матче. Я не рискну ставить на победу «Интера», потому что она ему просто не нужна, а поставлю на то, что «Интер» не проиграет при тотале больше 2,5. Обе команды забивают много – «Интер» отгрузил пять мячей «Сампдории», «Рома» забила пять мячей «Кротоне», — сказал Керимов.

«Интер» — «Рома». Прогноз: уволенный Фонсека щёлкнет по носу нового чемпиона Италии В шести предыдущих матчах между «Интером» и «Ромой» победитель не определялся.