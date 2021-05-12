«Челси» — «Арсенал»: ставка Максима Калиниченко на игру АПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч английской Премьер-лиги «Челси» — «Арсенал».



Ставка: «Челси» не проиграет и ТБ 2,5 за 2.45.



«Челси» примет дома «Арсенал» в лондонском дерби 36-го тура АПЛ. Синие будут принимать у себя дома «канониров».



«Арсенал» весь сезон борется сам с собой, он пытается начать стабильно побеждать. Сейчас команда Артеты идет на девятой строчке и еще имеет теоретические шансы попасть в еврокубки.



Но едет в этом туре «Арсенал» в гости к «Челси», который практически забронировал себе место в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Сейчас синие идут третьими в таблице, уже имея определённый отрыв от пятого места.



«Челси» в этом сезоне показывает отличную игру, особенно во второй части сезона, когда команду принял Томас Тухель. Смог этот клуб пробиться в финал Лиги чемпионов, пройдя не самых простых соперников.



«Арсенал» же тоже был близок к финалу другого еврокубка, Лиги Европы. Однако экс-тренер «канониров» Унаи Эмери вместе со своим «Вильярреалом» не позволил лондонцам побороться за трофей в этом розыгрыше.



В финале ЛЧ «Челси» предстоит сыграть с «Манчестер Сити», и сейчас, думаю, команда Тухеля очень ждет этого матча. Ведь в последнем туре синие уже смогли нанести поражение «горожанам». Вошли они в короткий список команд, которым оказалось по силам переиграть коллектив Гвардиолы за последние полгода.



Конечно, «Челси» в матче с «Арсеналом» выглядит очевидным фаворитом. Но опять же, не будем забывать, что это чемпионат Англии. «Арсенал» — это не просто «середняк» таблицы. У этого клуба есть имя, да и лондонские дерби бывают очень жаркими и непредсказуемыми. Даже без зрителей в их матче будет накал. Артета наверняка постарается испортить настроение Тухелю.



Думаю, «Челси» сыграет своим привычным прессингом, ну а «Арсенал» будет стремиться выходить из-под этого прессинга коротким-средним пасом. Но синие уже доказали, что они опасны на перехватах. Не раз огорчал соперников этот клуб своими смертоносными контратаками. По моему мнению, велика вероятность пропущенных голов у не самого стабильного «Арсенала».



Однако «пушкари» тоже способны забить «Челси», выздоровел Обамеянг. Атака команды Артеты приобретает прежние черты. Думаю, голы в этой встрече будут. Так что, учитывая всю их ситуацию, предложу поставить на то, что «Челси» не проиграет, а тотал голов будет больше 2,5», — сказал Калиниченко.

«Челси» — «Арсенал». Прогноз: финалист Лиги чемпионов разберётся с середняком АПЛ Предыдущая победа «Арсенала» на «Стэмфорд Бридж» случилась почти 10 лет назад.