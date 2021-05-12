«Торино» — «Милан»: ставка Максима Калиниченко на игру Серии А 12 мая

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Торино» — «Милан».



Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.97.



«Милан» в последнем туре смог разгромить «Ювентус» и, по факту, отправил Пирло в отставку из туринского клуба. Сейчас «старая синьора» рискует пролететь мимо Лиги чемпионов в следующем сезоне.



Сыграет в этот раз «Милан» снова с туринским клубом. «Торино» в этом сезоне выступает ни шатко ни валко. Можно сказать, что эта команда почти обезопасила себя от вылета из чемпионата. Однако ей предстоит в оставшихся турах играть не только с «Миланом», но ещё и с «Лацио». Так что «Торино» рискует потерять сразу шесть очков. Его конкуренты в таблице могут не простить такую потерю.



Учитывая эту ситуацию, думаю, что «Торино» всеми силами постарается добыть дома три очка, даже с «Миланом», который уже обосновался в зоне ЛЧ и в последнем матче, снова напомню, разгромил «Ювентус».



Есть кому забивать в «Торино», хотя в последнее время там отличается только защитник. Но Белотти у туринского клуба, думаю, совсем не против забить «Милану». Ну а миланский клуб в этом сезоне набрал форму. Конечно, мог бы он занимать позицию получше, не без приключений у него прошёл этот футбольный год. Однако попадание в ЛЧ эта команда себе обеспечивает, что о чём-то да говорит. Поэтому честь и хвала команде Пиоли.



В своём прогнозе я буду учитывать то, что обе команды способны забить. «Торино» силён в контратаках, а «Милан» такому сопернику может забить как угодно. Так что в голах от обоих клубов я почти не сомневаюсь. Также, по моему мнению, забитых мячей в этой встрече будет немало», — сказал Калиниченко.