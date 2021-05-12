«Челси» — «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на игру чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Челси» — «Арсенал».



Ставка: «Челси» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.66.



«Матч «Челси» — «Арсенал» на очереди. Я посмотрел последние результаты «Челси». Если бы исправно ставили последние семь матчей синих, то есть на их непроигрыш и ТМ 3,5 мяча, то мы бы все время выигрывали.



На сегодняшний день «Челси» можно назвать самой организованной командой Англии, если не всей Европы. Она мало что позволяет делать у своих ворот, а впереди действует не слишком разнообразно, но достаточно эффективно, поэтому выжимает свои максимумы из минимумов.



Нет причин, по которым предстоящая игра не пойдет по такому же сценарию. «Арсенал» не очень хорошо действует в последнее время. Выбыл из еврокубков и потерял шансы на участие в следующем сезоне. Ничего особенного не демонстрирует и на внутренней арене.



«Челси» нельзя терять очки, поэтому команда сыграет также дисциплинированно, организованно, а впереди что будет, то по возможности и реализует. При этом ставка тут простая — 1Х при ТМ (3,5)», — сказал Петросьян.

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