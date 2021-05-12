«Челси» — «Арсенал»: прогноз Ильи Казакова на встречу 36-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Челси» — «Арсенал».



Ставка: победа «Челси» за 1.74.



«В этом лондонском дерби есть две совершенно уверенные ставки. Это победа «Челси». Команда Микеля Артеты сейчас находится в плохом состоянии. И дело не в травмах, а в том, что на финише сезона качество игры падает. Статус середняка, вероятно, останется у «Арсенала». Уж не знаю, насколько долго он продлится. Но в ближайшее время очень сложно поверить в перемены к лучшему у «канониров».



Ну а «Челси» преобразовался. Синие не дают соперникам играть, а «Арсенал» — как раз тот оппонент, который не может играть через силу, когда нейтрализуют его лучшие качества. Именно этим занимается команда Томаса Тухеля. В такой ситуации «канониры» теряются. Я на 9 из 10 уверен в победе «Челси».



Также мне кажется, что игра будет низовой. И дело не в том, что в предыдущих встречах часто забивала всего одна команда. Здесь всё проще. «Челси» играет в таком стиле, что соперники уровня «Арсенала» натыкаются на крепкую оборону и середину поля и ничего особенного не могут создать. Поэтому я на 8 из 10 уверен, что игра будет низовой», — сказал Казаков.

«Челси» — «Арсенал». Прогноз: финалист Лиги чемпионов разберётся с середняком АПЛ Предыдущая победа «Арсенала» на «Стэмфорд Бридж» случилась почти 10 лет назад.