«Челси» — «Арсенал»: прогноз Ильи Казакова на встречу 36-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Челси» — «Арсенал».
Ставка: победа «Челси» за 1.74.
«В этом лондонском дерби есть две совершенно уверенные ставки. Это победа «Челси». Команда Микеля Артеты сейчас находится в плохом состоянии. И дело не в травмах, а в том, что на финише сезона качество игры падает. Статус середняка, вероятно, останется у «Арсенала». Уж не знаю, насколько долго он продлится. Но в ближайшее время очень сложно поверить в перемены к лучшему у «канониров».
Ну а «Челси» преобразовался. Синие не дают соперникам играть, а «Арсенал» — как раз тот оппонент, который не может играть через силу, когда нейтрализуют его лучшие качества. Именно этим занимается команда Томаса Тухеля. В такой ситуации «канониры» теряются. Я на 9 из 10 уверен в победе «Челси».
Также мне кажется, что игра будет низовой. И дело не в том, что в предыдущих встречах часто забивала всего одна команда. Здесь всё проще. «Челси» играет в таком стиле, что соперники уровня «Арсенала» натыкаются на крепкую оборону и середину поля и ничего особенного не могут создать. Поэтому я на 8 из 10 уверен, что игра будет низовой», — сказал Казаков.
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