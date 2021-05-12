«Локомотив» — «Крылья Советов»: ставка Дмитрия Симонова на игру финала Кубка России

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч финала Кубка России сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Крылья Советов».
Ставка: «Локомотив» выиграет Кубок за 1.50.
«Ставка на победу «Локомотива» с вероятностью 70% выглядит для меня наиболее адекватным вариантом. Сейчас уже и не вспомнить, когда в финале Кубка России случалась сенсация. Как правило, более сильный всегда побеждает там более слабого, когда в матче есть ярко выраженный фаворит. Почему этим фаворитом является сейчас «Локо», я не вижу смысла долго обсуждать — это и так ясно. Последние неудачные результаты красно-зелёных меня не смущают — 1:6 от «Зенита» в Питере и 0:0 с «Динамо» с превосходством по игре не говорят о каком-то серьёзном спаде.
«Локо», судя по всему, не попадает в Лигу чемпионов, поэтому ставка на завоевание трофея читается. При этом не исключаю, что железнодорожников ждёт тяжёлая игра — напомню, что «Крылья» не только выиграли турнир ФНЛ за явным преимуществом и с серьёзной результативностью, но и отлично умеют обороняться. Тому свидетельство — ноль пропущенных мячей в 1/4 и 1/2 финала. Нельзя отбрасывать вариант с овертаймом и даже серией пенальти. Но мне кажется, что шансы «Локо» всё-таки существенно выше», — сказал Симонов.
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