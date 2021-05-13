«Гранада» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Гранада» — «Реал Мадрид» в 36-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Реала» в первом тайме за 1.86.
«Мадридский «Реал» играет последним в этом туре из претендентов на чемпионство. Отправляется Мадрид на «Нуэво Лос-Карменес» в Гранаду. «Реал» давно не проигрывал в чемпионате, и он обыграл «Гранаду» в первом круге — 2:0. В общем, приятная статистика у «Реала» с «Гранадой» — ни разу команды не играли вничью, лишь одно поражение у мадридцев. И за последние годы 14 побед у «Реала».
«Реал», конечно, должен выиграть. «Гранада» без мотивации, она в середине таблицы — на 10-м месте.
45 очков у «Гранады», но вверх не подняться, вниз не опуститься. Но всё-таки может «Гранада» создать проблемы, команда играющая, с хорошим тренером. Но уж очень много «Гранада» в этом сезоне играла и под конец сезона устала. Пропустили в концовке от «Бетиса» в понедельник. «Реал» же играл в воскресенье, имел больше времени на отдых.
У «Реала» почти все сильнейшие восстановились. Даже уже Азар может подставить ногу и сравнять счёт с «Севильей». Не будет Рамоса, но «Реал» уже привык.
Для «Реала» важно забить первым и постараться уйти на перерыв, ведя в счёте и держа игру под контролем. Думаю, «Реал» сделает ставку на первый тайм. Всё-таки у него много матчей в последнее время, силёнок на второй тайм может не хватить. Хотя с «Севильей» удалось здорово добавить. Зидан наверняка сделает корректировки по сравнению с игрой против «Севильи», и «Реал» в первом тайме предстанет более содержательной командой», — сказал Генич.
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