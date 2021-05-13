«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз Егора Титова на матч АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» в 34-м туре английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.



Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и обе забьют за 2.19.



«Надеемся, что хотя бы на этот раз «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» смогут провести матч чемпионата. Один раз из-за болельщиков игру уже перенесли. Дальше уже особенно некуда переносить.



«МЮ» во вторник проводил матч против «Лестера» и проиграл на своём поле. Но там Сульшер поберёг практически всех основных футболистов, чтобы они были готовы к принципиальному матчу против «Ливерпуля». Однако на самом деле главный матч концовки сезона для «Юнайтед» — это финал Лиги Европы против «Вильярреала». Выпасть из четвёрки в чемпионате Англии практически невозможно. Зато можно постараться взять трофей. Хотя на такой матч мотивация всё равно будет.



«Манчестер» уже очень сильно испортил «Ливерпулю» жизнь, проиграв «Лестеру». Теперь шансы команды Клоппа пробиться в Лигу чемпионов практически призрачные. Но надо выигрывать хотя бы в этой встрече.



Думаю, получится острая игра. «Ливерпуль» будет нагнетать, «МЮ» же играет дома и ему не хотелось бы уступать снова. Поэтому моя ставка «Ливерпуль» не проиграет и обе забьют». Уверен на 8 из 10», — сказал Титов.

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