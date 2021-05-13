«Астон Вилла» — «Эвертон»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 19-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Астон Вилла» — «Эвертон».



Ставка: «Эвертон» не проиграет и ТМ 3.5 за 2.06.



«И те и другие играли в воскресенье. «Вилла» выглядела довольно посредственно и уступила «МЮ», игравшему вполсилы. «Эвертон» же был организован и эффективен, что позволило неожиданно переиграть претендента на Лигу чемпионов «Вест Хэм» на выезде.



Думаю, и форма, и повышенная мотивация («ириски» претендуют на место в еврокубках) сыграют здесь ключевую роль. Вряд ли игра получится слишком зрелищной. Команда Анчелотти, как и в воскресенье, не будет стремиться к инициативе, сыграет надёжно сзади, понимая, что бирмингемцы без Грилиша действуют впереди не слишком разнообразно.



Ну а впереди гости попробуют снова выжать свой максимум из минимума», — сказал Петросьян.