Россия — Финляндия: прогноз Павла Лысенкова на матч Еврохоккейтура

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на второй матч чешского этапа Евротура, в котором Россия сыграет с Финляндией.
Ставка: победа России в основное время за 2.09.
«Честно говоря, я недооценил сборную России, когда в первом матче предсказывал победу шведам. Может быть, наша команда и под нагрузкой, но в атаке выглядит бодро, дважды реализовала большинство, есть свои лидеры — по дублю сделали Антон Бурдасов и Владислав Каменев.
Конечно, есть проблемы — например, четыре пропущенные шайбы, не всё гладко в обороне. Но шесть-то мы забили. И видно, что парни бьются за место в сборной России, тем более на чемпионат мира теперь попасть гораздо легче, чем раньше. Это будет странный турнир с пониженной конкуренцией.
Финны в первом матче этого этапа Евротура проиграли чехам (1:2). Состав у Суоми неплохой, но Россия выиграла все 10 матчей на Евротуре в этом сезоне.
Я бы в этом матче взял кэф 2.09 на то, что сборная России одержит победу над финнами в основное время. Тут опасно брать тотал больше, потому что Суоми славна своей игрой в обороне. Но всё-таки предположу, что команда под управлением Валерия Брагина этих финнов в итоге хлопнет», — сказал Лысенков.
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