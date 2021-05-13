«Ман Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 34-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».
Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.79.
«Матчи с этой крутой вывеской в рамках АПЛ редко получаются зрелищными — четыре нулевых ничьих в десяти последних матчах и лишь две игры с более чем двумя забитыми мячами.
На этот раз, в принципе, игра может оказаться веселее. «МЮ» будет достаточно свежим после того, как основа отдыхала во вторник, и у неё не будет необходимости во что бы то ни стало биться за результат. Скорее, крен в сторону атаки будет большим, чем обычно.
Ну а «Ливерпулю» остаётся только играть на победу и надеяться, что конкуренты в борьбе за четвёрку допустят осечки.
Поэтому как минимум два забитых мяча, мне кажется, мы здесь увидим, ну а к победе, скорее всего, будут ближе гости с более мастеровитой линией нападения и менее загруженным графиком игр», — сказал Петросьян.
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