«Ман Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 34-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».



Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.79.



«Матчи с этой крутой вывеской в рамках АПЛ редко получаются зрелищными — четыре нулевых ничьих в десяти последних матчах и лишь две игры с более чем двумя забитыми мячами.



На этот раз, в принципе, игра может оказаться веселее. «МЮ» будет достаточно свежим после того, как основа отдыхала во вторник, и у неё не будет необходимости во что бы то ни стало биться за результат. Скорее, крен в сторону атаки будет большим, чем обычно.



Ну а «Ливерпулю» остаётся только играть на победу и надеяться, что конкуренты в борьбе за четвёрку допустят осечки.



Поэтому как минимум два забитых мяча, мне кажется, мы здесь увидим, ну а к победе, скорее всего, будут ближе гости с более мастеровитой линией нападения и менее загруженным графиком игр», — сказал Петросьян.

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