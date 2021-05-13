«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д: прогноз Кирилла Дементьева на финал Кубка Германии

Футбольный комментатор, амбассадор БК «Фонбет» Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд в рамках финала Кубка Германии сезона-2020/2021.



Ставка: ничья за 3.70.



«Репетиция финала Кубка Германии явно удалась. «Лейпциг» догнал «Боруссию», которая вела 2:0, но вс`-таки проиграл в концовке 2:3. Конечно, ключевой момент — сыграет ли в финале Эрлен Холланд. Без него «Боруссия» не столь опасна, хотя возвращение Санчо уже сразу же сказалось на игре.



Учитывая, что матчи этих команд получаются результативными, наверное, можно было бы предположить, что и здесь будет нечто подобное. Но вс`-таки статус матча, а именно трофейный кубковый финал, и для Нагельсмана, и для Терзича — это будет колоссальный успех, если удастся выиграть этот матч. Поэтому мне кажется, что игра будет чуть более осторожной. Да и вообще, по-моему, встреча завершится в дополнительное время. Рискованная ставка – ничья», — сказал Дементьев.

«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д. Прогноз: Нагельсман уйдёт в «Баварию» без трофеев Дортмундцы пережили тяжёлый сезон, зато не проигрывают «быкам» на протяжении семи встреч.